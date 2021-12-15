15 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Сегодня в Турции слишком много самоцензуры, вмешательства и нетерпимости в общественной жизни. Стране нужна площадка для обмена мнениями, где будут слышны все голоса и будет уважаться право людей на получение информации.

Ариф Асалыоглу, , 16:45 — REGNUM Социальные сети представляют собой динамичную и постоянно развивающуюся платформу. Их постоянное развитие происходит благодаря внедрению технологических инноваций, а также ввиду практичности, индивидуальных особенностей и развлекательной составляющей.

Социальные сети Иван Шилов, ИА REGNUM

По данным We are Social, в 2020 году число пользователей социальных сетей увеличилось до 3,81 миллиарда человек. В 2015 году этот показатель составлял 2,07 миллиарда человек, то есть можно говорить о почти двукратном увеличении числа пользователей. 49,03% из 7,77 миллиарда человек в мире пользуются социальными сетями. 63% людей старше 13 лет являются активными пользователями. 83,36% интернет-пользователей используют социальные сети. 90,71% пользователей мобильного интернета являются активными пользователями социальных сетей. В среднем ежедневно человек проводит в социальных сетях 2 часа 24 минуты.

Среди платформ социальных сетей наиболее важной платформой, связанной с журналистикой, является Twitter. По мере того, как со временем популярность Twitter росла, новостные каналы также увидели его потенциал и начали использовать Twitter в качестве инструмента для охвата масс. Он очень удобен с точки зрения публикации последних новостей. Ассоциирующийся обычно с новостями Twitter стал восприниматься как средство обмена информацией и общения как для профессиональных журналистов, так и для гражданских журналистов и обычных пользователей.

Во время протестов в Иране в связи с выборами количество твитов с упоминанием Ирана достигло 221 774 в час, став самой обсуждаемой темой дня с публикацией от 10 000 до 50 000 твитов в час. В ходе волнений в Тунисе в 2011 году Twitter стал ценным источником информации для международных журналистов и людей, следивших за новостями по всему миру. Известно, что в 2010 году в Twitter 24% британских и 48% голландских кандидатов делились своими мыслями, видением и опытом.

Протесты в Тунисе в 2011 году (сс) raphaelthelen

Что касается Турции, то во время митингов протеста в парке Гези в 2013 году число турецких пользователей Twitter выросло с двух до десяти миллионов. Блогеры твитили в реальном времени, в результате чего вице-премьер Бюлент Арынч был вынужден сделать заявление: «Мы должны были выслушать этих молодых людей». Факты о перевороте 15 июля 2016 года публиковались в Twitter и других социальных сетях. В них распространялась информация о том, что происходило на самом деле, что муниципалитеты были заранее готовы к проведению какого-то «мероприятия», что баллистическая экспертиза использованного оружия не проводилась, что к стрельбе, в результате которой погибли 248 человек, непричастны солдаты, что некоторые офицеры сообщили своему начальству о странностях за день-два до переворота. Заявления правительства о перевороте утратили свою убедительность.

Сегодня в Турции слишком много самоцензуры, вмешательства и нетерпимости в общественной жизни. Стране нужна площадка для обмена мнениями, где будут слышны все голоса и будет уважаться право людей на получение информации. СМИ и журналисты поставлены под контроль правительства. Те же, кто не хотел этого, были либо заключены в тюрьму, либо вынуждены покинуть страну. По этой причине социальные сети получили максимальное развитие. Не случайно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал социальные сети одной из главных угроз демократии, передает Associated Press. «Социальные сети, которые при первом появлении были названы символом свободы, превратились в один из главных источников угрозы сегодняшней демократии. С ростом интереса к соцсетям увеличиваются потоки лжи и дезинформации», — сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Фонд прав человека Турции в отчете «Приглушить критику» описал факты нарушения свободы слова и СМИ в Турции за последние пять лет. Согласно отчету, был арестован 2801 человек, задержаны 6479 человек, 727 человек приговорены к лишению свободы. Было закрыто 184 вещательные организацие. В качестве основания 476 судебных исков указана «пропаганда террористической организации», 346 исков — «оскорбление президента», 165 исков — «попытка насильственного свержения конституционного строя».

За период с 2015 по 2019 год органами государственной власти было закрыто в общей сложности 184 СМИ и вещательные организации. Задержаны 1118 сотрудников СМИ, и 281 арестован. По этим причинам социальные сети в Турции сегодня получают максимальное развитие и задают тон дискуссиям в стране.