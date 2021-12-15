Москва, 15 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Сегодня, 15 декабря, российская валюта на утренних торгах демонстрирует умеренно негативную динамику, снижаясь на 0,15% к американскому доллару, из-за сохраняющегося давления на рисковые активы, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Это давление 14 декабря привело к падению цен на нефть на 1,7% и распродажам на фондовых площадках, индекс широкого рынка S&P 500 закрылся в красной зоне на 0,8%.

Основными факторами вызывающими негативную динамику на финансовых рынках, остаются эпидемиологические угрозы, которые создаются новым щтаммом коронавируса «Омикрон» и заседанием ФРС, итоги которого будут объявлены сегодня в 22:00 по мск.

Если с влиянием нового штамма все понятно, его стремительное распространение создает риски новых ограничений, а значит повышает вероятность замедления мировой экономики, то с итогами заседания ФРС США неразбериха полная.

Все понимают, что американский финансовый регулятор готовится к проведению более жесткой монетарной политики, однако, что конкретно это значит никто не знает.

Спектр вариантов чрезвычайно широк, от очевидного ускорения сворачивания программы покупки облигаций объемом в $105 млрд в месяц с $15 млрд до $30 млрд с декабря 2021 года, до повышения учетной ставки уже сегодня, 15 декабря.

Цены на нефть в этой неразберихе продолжают снижаться. Сегодня за утро они потеряли еще 1,0%, преимущественно негативную динамику демонстрируют и фондовые индексы (китайский Hang Seng — 1,0%, немецкий DAX — 0,2%).

Так что вплоть до публикации итогов заседания ФРС и в рубле будет преобладать неопределенность, которая будет подталкивать курс российской валюты к доллару США к верхней границе внутридневного торгового диапазона 73,40−74,20 руб./доллар», — считает эксперт.

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