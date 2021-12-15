Ульяновск, 15 декабря 2021, 11:10 — REGNUM Участок с вырубленными голубыми елями в Ульяновске планируется вернуть в муниципальную собственность. Об этом заявил вице-мэр города Алексей Гаев губернатору Ульяновской области Алексею Русских, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.
Общественный резонанс в Ульяновске вызвала вырубка голубых елей 5 декабря на улице Радищева. По данным властей, деревья росли в границах участка, который находится в частной собственности.
На это отреагировал губернатор Алексей Русских, оценив данный случай как «вопиющий» и подчеркнув, что «варварское отношение к месту, где живёшь, должно пресекаться на корню». Он поручил разобраться в ситуации, в том числе в деталях сделки по передаче участка земли, сообщив, что «смена собственников произошла за две недели до вырубки».
В ходе доклада заместитель главы Ульяновска Алексей Гаев проинформировал, что мэрия обратилась в природоохранную прокуратуру, а полиция завела уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). По его словам, которые приводятся в сообщении, Ульяновск в лице администрации признан потерпевшим.
В администрации отмечают, что участок зарезервирован для последующего выкупа.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области после вмешательства региональной прокуратуры коммерческая фирма возместила ущерб за незаконную вырубку более 180 деревьев. В декабре 2021 года выплачено 2,2 млн рублей.
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