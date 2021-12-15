Самара, 15 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Самарской области 1,675 млн кв. метров жилья ввели в эксплуатацию с января по ноябрь текущего года. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

ИА REGNUM Ветхое жилье

При этом 692 тысяч кв. метров жилья приходится на многоквартирные дома, а 983 тысяч кв. метров жилья — на индивидуальное жилищное строительство.

Вопросы работы областного министерства строительства были рассмотрены на рабочем совещании в правительстве региона. На нем обсуждались и мероприятия по переселению жителей из аварийного жилья.

В Самарской области программа расселения включает пять этапов реализации. Первый этап (с 2019 по 2020 годы) уже завершен: были расселены 2053 человека на 33 тысяч кв. метров жилья. Второй этап (с 2020 по 2021 годы) завершается в текущем году (33,9 тысячи кв. м), в настоящее время расселено 93%.

«На третьем этапе (2021−2022 гг.) объем расселения составляет 70 тысяч кв. метров. 1163 человека уже получили новое жилье на 20,4 тысячи кв. метров. На четвертом этапе, в 2022—2023 гг., запланировано ввести 65 тысяч кв. метров, на пятом (2023−2024 гг.) — еще 163 тысяч кв. метров», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в 2021 году целевой показатель национального проекта «Жилье и городская среда» выполнен на 102%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что более двух тысяч человек намерены расселить из аварийного фонда в текущем году в Самарской области.