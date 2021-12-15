Афины , 15 декабря, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Греция подтвердила 5736 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 14 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 012 659 случаев заражения.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 130 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 19 475 человек.

В общей сложности 700 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 80,1% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

За сутки госпитализированы 325 пациентов.

Днем ранее сообщалось про 3841 заражение и 96 смертей.