Санкт-Петербург, 15 декабря, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга досрочно лишили полномочий двух членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Заместитель председателя избирательной комиссии Алла Егорова и член комиссии Дмитрий Краснянский написали заявление об освобождении от полномочий по собственному желанию. За удовлетворение этих заявленийпроголосовали 46 депутатов, воздержались — 0, против был только один парламентарий.

Напомним, Алла Егорова временно исполняла полномочия главы избирательной комиссии Санкт-Петербурга в ноябре 2020 года после отставки экс-главы Горизбиркома Виктора Миненко, которому выразил недоверие ЦИК России.

Дмитрий Краснянский ранее более 15 лет, до июня 2012 года, проработал в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Затем вернулся в ее состав уже в 2016 году, тогда его выдвинули муниципальные депутаты Петроградского района — территории, которая, как считается, контролировалась бывшим спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым.