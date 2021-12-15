Ростов-на-Дону, 15 декабря, 2021, 11:06 — ИА Регнум. К реконструкции парка имени Горького в Ростове-на-Дону приступят в 2022 году. На сайте городской администрации представлен проект, согласно которому будут вестись работы.

Rostov-gorod.ru Проект реконструкции парка в Ростове-на-Дону

«Первую версию проекта мы отправляли на доработку из-за дендро-ландшафтных особенностей территории. Участие в разработке ландшафтного дизайна приняли опытные дендрологи и эксперты. В проект включили архитектурно-планировочные решения», — отметил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

При создании современных зон отдыха будет сохранена историческая ценность парка. Во внимание было принято расположение объектов культурного наследия и существующие в связи с этим ограничения.