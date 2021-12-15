Москва, , 11:05 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел переговоры с заместителем госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Об этом 15 декабря сообщает ТАСС.

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Уточняется, что заместитель американского госсекретаря вела переговоры с Рябковым в течение 40 минут, после чего покинула здание главы МИД РФ без комментариев.

При этом позднее Донфрид должна встретиться с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Отметим, перед поездкой в Москву заместителем госсекретаря США Карен Донфрид провела в Киеве встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.