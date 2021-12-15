Красногорск, , 11:04 — REGNUM В Московской области задержан член банды, которая в 1999 году убила троих человек на Ставрополье. Он скрывался от следствия более 20 лет, находясь все это время в розыске. В настоящее время решается вопрос об аресте задержанного, сообщили 15 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Убийство

О подробностях совершенного преступления известно, что в 1999 году житель Петровского района создал вооруженную преступную группу. Они намеревались грабить заготовителей скота из соседних регионов. Одно из таких преступлений было совершено в марте того же года. Задержанный заманил троих мужчин в лесополосу у села Благодатного, где над ними была совершена расправа. Их расстреляли из карабина и пистолета, а деньги в размере 45 тыс. рублей похитили. Тела жертв закопали в заранее подготовленной яме.

Организатора и одного из членов банды нашли почти сразу же, в 2000 году их осудили. А одному из членов банды удалось скрыться от правосудия, и нашли его только теперь в Подмосковье, где он проживал под чужими документами. Известно, что обвиняемый признал вину.