Братск, Иркутская область, 15 декабря, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Братске Иркутской области из-за коммунальной аварии эвакуировали детский сад. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Авария

«Сегодня в подвале дошкольного учреждения сорвало кран на трубе с горячей водой. Группы, коридоры, пищеблок и подсобные помещения заволокло паром, сработала пожарная сигнализация, все 100 воспитанников детского сада были эвакуированы» — пресс-служба мэрии.

На эвакуацию потребовалось менее 10 минут. Детей разместили в школе, их осмотрели медики. Пострадавших нет.

Причиной коммунальной аварии могла стать высокая изношенность коммуникаций. Ремонтная бригада устраняет аварию, работы планируют завершить в течение дня.

Как сообщало ИА REGNUM, по-настоящему сибирская зима пришла в Иркутскую область: в северных районах области температура воздуха опустилась сегодня до минус 56 °C.

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