Белгород, , 11:31 — REGNUM Ключи от новой коммунальной техники вручил главам 22 муниципалитетов 14 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Новая коммунальная техника Https://belregion.ru/

Спецтехнику приобретают за счёт областного бюджета. В муниципалитеты по заявкам уже отправлена 251 машина, через несколько недель в регион поступит ещё 373 единицы. В целом в 2021 году приобретено 1 224 единицы техники и различного вспомогательного оборудования на сумму более 1,7 млрд рублей. Это современные экскаваторы, тракторы, дорожные машины, манёвренная мини-техника.

«Наша ключевая задача — не допустить аварийности и травматизма водителей и пешеходов. Для её решения мы не пожалели финансовых средств. Здоровье и благополучие людей — самое главное для нас. Надеюсь, что новая спецтехника облегчит тяжёлый труд коммунальщиков в зимний период. Техника не должна простаивать ни зимой, ни летом, поэтому необходимо отрабатывать слаженный алгоритм действий. Теперь главная задача — при снегопаде действовать согласно разработанным регламентам, а мы со своей стороны будем мониторить качество уборки», — сказал Вячеслав Гладков.

В начала 2022 года в регион поступит ещё 600 единиц новой коммунальной техники.