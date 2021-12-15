Белгород, 15 декабря 2021, 11:31 — REGNUM Ключи от новой коммунальной техники вручил главам 22 муниципалитетов 14 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Спецтехнику приобретают за счёт областного бюджета. В муниципалитеты по заявкам уже отправлена 251 машина, через несколько недель в регион поступит ещё 373 единицы. В целом в 2021 году приобретено 1 224 единицы техники и различного вспомогательного оборудования на сумму более 1,7 млрд рублей. Это современные экскаваторы, тракторы, дорожные машины, манёвренная мини-техника.
В начала 2022 года в регион поступит ещё 600 единиц новой коммунальной техники.