Бухарест, 15 декабря, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Сотрудники Центрального управления МВД Румынии приступили к проведению беспрецедентной общенациональной акции по выявлению незарегистрированного оружия и боеприпасов. Об этом 15 декабря сообщил бухарестский телеканал «Digi24».

Оружие

По данным правоохранителей, масштабные обыски проводятся в квартирах и частных домах сразу в 12 уездах (областях) Румынии. В операции принимают участие более 700 сотрудников полиции и спецслужб.

Согласно оперативным данным, уже изъяты сотни единиц пистолетов и автоматов с боеприпасами к ним, а также боевые гранаты и самодельные взрывные устройства. Другие детали акции не разглашаются.

Напомним, ранее руководство нового министерства внутренних дел Румынии объявило о намерении «положить конец контрабанде и распространению оружия и наркотиков». За последнюю неделю в стране было проведено более десяти соответствующих спецопераций.