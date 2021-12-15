Москва, , 11:00 — REGNUM Если конфликт вокруг Тайваня продолжится, то он неминуемо затронет производство полупроводников, а их нехватка по миру повлечет за собой кризис недопроизводства, а значит, резкий рост дефицита продукции и, как следствие, повышение цен по различным категориям товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Таким образом, важно понимать, что китайская проблема станет глобальной проблемой, которая может нивелировать весь накопленный экономический рост за последние десятилетия, — сказала экономист. — Другой вопрос, насколько это интересно США и другим стратегическим мировым игрокам. В принципе, управляемый хаос даст возможность США и другим развитым странам, что называется, «начать все сначала», списав огромные государственные и корпоративные долги, накопившиеся за весь период выстраивания рыночной экономики и расширения своего влияния на другие рынки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, официальные лица и аналитики в США все чаще признают, что Китай теперь обладает потенциалом ведения войны с Америкой из-за Тайваня.

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