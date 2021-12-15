Якутск, 15 декабря 2021, 11:03 — REGNUM Отчисления из федерального бюджета на то, чтобы не допускать возникновения лесных пожаров в Якутии, вырастут в 5,5 раза. Об этом заявил 15 декабря в послании Госсобранию республики глава региона Айсен Николаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Он подчеркнул, что увеличение финансирования позволит патрулировать леса в три раза чаще по воздуху и в восемь раз — по земле.
Как сообщало ИА REGNUM, восстанавливать леса Якутии будут с привлечением цифровых технологий и при помощи федерального центра. В республике планируют создать карбоновый полигон для мониторинга углеродного баланса. Для исполнения этих задач потребуется федеральная поддержка.