Якутск, 15 декабря, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Отчисления из федерального бюджета на то, чтобы не допускать возникновения лесных пожаров в Якутии, вырастут в 5,5 раза. Об этом заявил 15 декабря в послании Госсобранию республики глава региона Айсен Николаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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«На 2022 год финансирование охраны лесов от пожаров в республике за счет средств федерального бюджета вырастет в 5,5 раз и составит 1 млрд 619 млн рублей», — сказал глава Якутии.

Он подчеркнул, что увеличение финансирования позволит патрулировать леса в три раза чаще по воздуху и в восемь раз — по земле.

«Численность сотрудников парашютно-десантной пожарной службы возрастет почти вдвое — до 405 человек», — также отметил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, восстанавливать леса Якутии будут с привлечением цифровых технологий и при помощи федерального центра. В республике планируют создать карбоновый полигон для мониторинга углеродного баланса. Для исполнения этих задач потребуется федеральная поддержка.