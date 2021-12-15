Москва, , 10:58 — REGNUM Падение китайской экономики затронет все страны, задействованные в международном разделении труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала прогнозы Bloomberg, согласно которым эскалация напряженности вокруг Тайваня отразится на состоянии мировой экономики.

Тайвань

«Экономика Китая на сегодняшний день работает на пределе: нехватка энергетических ресурсов, возможный новый виток пандемии, эскалация конфликта вокруг Тайваня и сложные отношения с США могут привести к падению темпов роста китайской экономики, что непременно затронет всю мировую экономику, включая США, Россию, европейские и другие страны, активно задействованные в международном разделении труда», — сказала Новикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Америка предпримет все усилия для того, чтобы не допустить захвата Тайваня Китаем.

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