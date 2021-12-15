Красноярск, , 10:58 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 715 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 163 513. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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В регионе по суточным заражениям лидируют город Шарыпово и Богучанский район.

Из 715 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 189 (темп прироста 0,4%), в Шарыпово — 47 (1,4%), в Ачинске — 36 (0,4%), в Норильске — 34 (0,4%), в Канске — 34 (0,6%), в Назарово — 24 (0,8%), в Минусинске — 17 (0,2%), в Лесосибирске — 16 (0,4%), в Дивногорске — 15 (0,4%), в Енисейске — 14 (0,6%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Богучанском — 23 (0,7%), Емельяновском — 18 (0,5%), Большемуртинском — 17 (1,4%), Шарыповском — 14 (1,3%), Берёзовском — 14 (0,5%), Абанском — 14 (0,8%), Курагинском — 13 (0,4%), Канском — 13 (0,7%), Ачинском — 12 (0,7%) и Дзержинском — 12 (1,0%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 3932 человека, снято с наблюдения — 4169. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 52 455 (-237) человек.

За последние сутки в регионе проведено 10 539 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 475 435.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 36 человек.

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