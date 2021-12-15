Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUM Аварийные бригады компании «Россети Северо-Запад», которые несколько дней круглосуточно возвращают электроснабжение в Новгородской и Псковской областях, пострадавших от ледяного дождя и мокрого снега, за минувшие сутки восстановили 2,6 тыс. км линий электропередач ЛЭП. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе компании.

Восстановление электричества после снегопада © Пресс-служба правительства Тверской области

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за непогоды в двух областях СЗФО — Новгородской и Псковской — произошло массовое отключение абонентов от электроснабжения. За минувшие сутки энергетики включили 131 линию электропередачи и 1,3 тыс. трансформаторных подстанций.

«221 бригада компании продолжает работать на линиях до полной ликвидации последствий стихии. Также специалисты отрабатывают локальные заявки потребителей. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме», — уточнили в «Россети Северо-Запад».

Отметим, в регионах продолжаются сильные снегопады и ледяные дожди. Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. Такие условия идеальны для образования льда на проводах. Ввиду чего в Новгородском и Псковском филиалах «Россети Северо-Запад» продолжает действовать особый режим работы.

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