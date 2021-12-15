Оренбург, , 10:57 — REGNUM В Оренбурге возле строительной площадки на территории ЖК «Дубки» сегодня, 15 декабря, появились силовики. Фотографии группы бойцов ОМОН опубликовал телеграм-канал «Типичный Оренбург».

ОМОН

Причина внимания силовиков к жилому комплексу не уточняется. Комментариев от силовых ведомств по поводу оперативных мероприятий не поступало.

Информресурсы не исключают, что внимание спецназа к строительной площадке может быть связано с мигрантами. Рейды по выявление нелегалов проводятся периодически.