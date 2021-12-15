Варшава, , 10:57 — REGNUM Камнями забросала на границе Польши и Белоруссии польский военный автомобиль, который проводил патрулирование, группа мигрантов. Об этом 14 декабря сообщило министерство национальной обороны Польши на своей странице в соцсети Twitter.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Очередной акт агрессии со стороны мигрантов. На этот раз в районе (города) Мельник забросали камнями один из военных автомобилей, патрулирующих территорию вдоль временного заграждения на границе», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что также мигрантами с помощью лазеров был ослеплен водитель указанного автомобиля, который после этого смог его вести только по подсказкам других членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил улучшение ситуации с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе.