Таллин, 15 декабря 2021, 10:57 — REGNUM Россия не может с помощью своего военного давления оказывать влияние на то, кто может вступать в ЕС и НАТО, заявила 14 декабря премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает Politico.
По ее словам, накапливая войска на границе с Украиной, а затем предлагая НАТО отменить «обязательство» 2008 года перед Украиной и Грузией о том, что они однажды станут членами альянса, президент России Владимир Путин «пытается представить себя как решение этой проблемы, которую он создал сам».
С таким заявлением она выступила в преддверии запланированного на 15 декабря саммита Восточного партнерства, в котором примет участие ряд стран Восточной Европы, а также Армения, Азербайджан. Днем позже лидеры ЕС соберутся на заседание Совета Европы, на котором будут обсуждаться отношения с Москвой и реакция ЕС на наращивание военной мощи на границе с Украиной.
По мнению Каллас, «очень важно, чтобы, прежде всего, мы дали сигнал на очень высоком уровне, что любое военное давление извне с целью заставить НАТО, Украину или ЕС изменить свои решения или процесс принятия решений неприемлемо».