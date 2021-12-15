Таллин, , 10:57 — REGNUM Россия не может с помощью своего военного давления оказывать влияние на то, кто может вступать в ЕС и НАТО, заявила 14 декабря премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает Politico.

По ее словам, накапливая войска на границе с Украиной, а затем предлагая НАТО отменить «обязательство» 2008 года перед Украиной и Грузией о том, что они однажды станут членами альянса, президент России Владимир Путин «пытается представить себя как решение этой проблемы, которую он создал сам».

«И я думаю, что мы не должны попасть в эту ловушку», — отметила Каллас в телефонном интервью, в котором она также обсудила опасения по поводу контактов президента США Джо Байдена с Путиным.

«Я не думаю, что Россия имеет право говорить что-либо о том, кто имеет или не имеет права вступать в Европейский Союз или НАТО», — добавила она.

С таким заявлением она выступила в преддверии запланированного на 15 декабря саммита Восточного партнерства, в котором примет участие ряд стран Восточной Европы, а также Армения, Азербайджан. Днем позже лидеры ЕС соберутся на заседание Совета Европы, на котором будут обсуждаться отношения с Москвой и реакция ЕС на наращивание военной мощи на границе с Украиной.

По мнению Каллас, «очень важно, чтобы, прежде всего, мы дали сигнал на очень высоком уровне, что любое военное давление извне с целью заставить НАТО, Украину или ЕС изменить свои решения или процесс принятия решений неприемлемо».

"Мы также должны показать… что у Украины есть друзья и союзники, и мы с ними. Так что если кто-то подумает об агрессии в отношении Украины, вы также поймете, что за Украиной стоят союзники и друзья», — заявила она.