Омск, 15 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Депутаты городского совета на заседании 15 декабря утвердили бюджет Омска на 2022 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

Доходы бюджета Омска в 2022 году составят 22,8 млрд рублей, расходы — 24 млрд.

«При этом собственная доходная часть бюджета на 1,1 млрд предусмотрена с ростом по сравнению с первоначальным бюджетом 2021 года», — говорится в сообщении.

62,1% в структуре расходов приходится на финансирование социальной сферы. Это 14,9 млрд рублей.

Большая часть средств (около 23 млрд рублей с учётом софинансирования со стороны вышестоящих бюджетов или 95,5% от всех расходов бюджета) пойдёт на реализацию мероприятий 11 муниципальных программ.

Прогнозируемый дефицит бюджета — 1,192 млрд рублей (9,63% от собственных доходов).

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