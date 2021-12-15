Никосия, 15 декабря, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Власти Кипра перевели Аргентину и Чили в красную зону по коронавирусу, понизив их эпидемический статус. Это указано в очередном недельном реестре деления государств мира на эпидемические категории, опубликованном кипрским минздравом.

DinzyFinzy Никосия. Кипр

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Новое деление будет действовать с 16 по 22 декабря, Аргентина и Чили перешли в красную зону из оранжевой. Из стран оранжевой зоны прибывать на Кипр можно было только с одним ПЦР-тестом, пройденным перед вылетом.

Для пассажиров из стран красной зоны требовался повторный тест по прибытии, однако сейчас власти Кипра обязали абсолютно всех прилетающих сдавать ПЦР-тест в аэропортах, потому красная и оранжевая зоны фактически уравнены.

Россия находится в красной зоне с мая 2021 года. Всего в этой категории 49 стран, в оранжевой — 11, в зелёной — пять, остальные отнесены к серой зоне. Из серой зоны на Кипр можно прибыть только по специальному разрешению с условием двухнедельного карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с угрозой распространения штамма «Омикрон» власти Кипра с 15 декабря запретили непривитым от COVID-19 гражданам посещать любые общественные места.

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