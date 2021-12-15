Хабаровск, , 10:53 — REGNUM На 25 позиций сразу поднялся Хабаровский край в рейтинге по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» — регион вошел в двадцатку лучших, заняв 18-е место среди 85 субъектов РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Значок ГТО Gto.ru

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«У нас сформирована система по реализации комплекса «Готов к труду и обороне». В этом году благодаря совместным усилиям регионального и муниципальных центров тестирования нам удалось сохранить высокие показатели по приему нормативов. Сегодня главная задача — создать необходимые условия для выполнения нормативов комплекса ГТО для всех категорий населения», — сказал министр спорта края Дмитрий Чикунов.

Подведены итоги выполнения комплекса «Готов к труду и обороне» за девять месяцев этого года. В тестировании приняли участие почти 9,5 тыс. человек. Из них более 2,3 тыс. стали обладателями знаков отличия. За тот же период 2020 года приступили к выполнению комплекса около 4 тыс. человек, а знаки отличия получили 653 из них.

Среди достижений этого года — первое место представительницы Хабаровского района Екатерины Подоплеловой на Фестивале чемпионов ВФСК ГТО «Игры ГТО» в Белгороде. Девушка стала лучшей в номинации «Упражнение на гибкость». Ее результат занесен в Книгу Рекордов ГТО. В общекомандном зачете на этих соревнованиях краевая сборная стала 18-й из 37 регионов страны.

Отмечается, что Хабаровский край стал одним из первых регионов России, включившихся в работу по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне». Начиная с 2015 года в нем приняли участие около 90 тыс. человек, а выполнили нормативы на знак отличия более 52,3 тыс. жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край к 2026 году станет спортивной столицей на востоке России — эту цель обозначил губернатор Михаил Дегтярёв.