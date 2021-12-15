Лондон, , 10:53 — REGNUM Студия Sunscorched выпустила трейлер своей будущей хоррор-игры Negative Atmosphere, в котором показала кадры игрового процесса. Об этом 15 декабря сообщает портал DSOGaming.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Разработчики не скрывают, что на создание игры их вдохновила популярная серия Dead Space. Трейлер Negative Atmosphere под названием Day 2 демонстрирует графику игры и её художественный стиль. Пока Sunscorched не назвала даже примерные сроки релиза.

Для справки: в основу Negative Atmosphere ляжет «движок» Unreal Engine 4. Игра будет выполнена в формате от третьего лица, её сюжет расскажет о том, как бывший военный медик Сэмюэль Эдвардс пытается выжить на дальнемагистральном транспортном космическом корабле TRH Rusanov, все обитатели которого (как члены экипажа, так и роботы) превратились в монстров, которые хотят уничтожать всё живое.

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