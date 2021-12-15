Лондон, 15 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Студия Sunscorched выпустила трейлер своей будущей хоррор-игры Negative Atmosphere, в котором показала кадры игрового процесса. Об этом 15 декабря сообщает портал DSOGaming.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Разработчики не скрывают, что на создание игры их вдохновила популярная серия Dead Space. Трейлер Negative Atmosphere под названием Day 2 демонстрирует графику игры и её художественный стиль. Пока Sunscorched не назвала даже примерные сроки релиза.

Для справки: в основу Negative Atmosphere ляжет «движок» Unreal Engine 4. Игра будет выполнена в формате от третьего лица, её сюжет расскажет о том, как бывший военный медик Сэмюэль Эдвардс пытается выжить на дальнемагистральном транспортном космическом корабле TRH Rusanov, все обитатели которого (как члены экипажа, так и роботы) превратились в монстров, которые хотят уничтожать всё живое.