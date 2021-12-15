Париж, 15 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Французская лаборатория Sanofi теперь планирует опубликовать окончательные результаты клинических испытаний вакцины против коронавируса в первом квартале 2022 года, передает BFM TV.

Sanofi.com Лаборатория французской фармацевтической компании Sanofi

Первоначально результаты клинических испытаний обещали опубликовать в конце 2021 года.

«Эти предварительные данные показывают, что у нас есть сильный кандидат на бустерную вакцину, независимо от введенной первой вакцины», — заявил вице-президент Sanofi Pasteur.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции за сутки выявили 63 405 случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем с апреля месяца.