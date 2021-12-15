Москва, 15 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В первую очередь, на что нужно обратить внимание при выборе и покупке пуховика, это на простежку изделия. Чем больше площадь простежки, тем меньше вероятность того, что пух в процессе носки или после стирки пух опустится, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

Также следует обратить внимание на маркировку, где указано, как стирать и ухаживать за пуховиком. Важно помнить, что в зависимости от ткани (в том числе и цвета) на изделии могут оставаться разводы и затеки.

После стирки изделия обязательно нужно отжать. Просушивать пуховики необходимо очень тщательно. Перьевое наполнение, при недостаточной сушке, может начать разлагаться. Как правило, пуховики не подлежат химчистке, они теряют вид из-за взаимодействия с химическими средствами.

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