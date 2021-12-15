Липецк, 15 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Липецкой области в 2021 году на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» было направлено 4,4 млрд рублей, из них 545 миллионов — средства федерального бюджета. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Липецкаяобласть.рф Администрация Липецкой области

В рамках нацпроекта было уложено более 2,5 тыс. квадратных метров асфальтобетона — это более 300 км региональных трасс и 36,4 км — уличной сети Липецка, Ельца и Грязей.

«Что касается самых капиталоёмких объектов — номер один, безусловно — это Восточный обход города Липецка. На деньги нацпроекта построен и сдан второй этап второй очереди — это пять километров новой дороги в Грязинском районе. Реконструировано четыре километра трассы Липецк — Данков, которую мы продолжаем поэтапно доводить до норм второй технической категории. Еще на двух километрах реконструкция близится к завершению. На этих участках расширены обочины, обустроены переходно-скоростные полосы, увеличены грузоподъемность полотна и радиусы поворота, что позволяет обеспечить хорошую пропускную способность одного из самых загруженных автомобильных направлений», — рассказал Артамонов.

В Усманском районе в 2021 году завершен капитальный ремонт 7,7 км автодороги Девица — Никольские Выселки на границе с Воронежской областью. В числе 45 объектов ремонта региональных дорог по нацпроекту — автодорога Маяк — Ключ Жизни в Елецком районе, там покрытие заменено на 21 км. В Данковском районе готовится к сдаче 24-километровый участок автодороги Воскресенское — Ивановка — Березовка — Данков, отремонтировано более 20 км автодороги Стебаево — Задонск — Долгоруково.

Артамонов отметил, что все самые протяженные дорожные объекты ведут к туристическим местам.

«В Елецком районе — это окрестности Воргольских скал и усадьбы Талдыкина, в Данковском — уникальная белокаменная церковь Дмитрия Солунского и усадьба в Полибино со знаменитой Шуховской башней — двойником столичной Шаболовской. Дорога от Стебаево ведет к центру притяжения паломников — Задонску с его монастырями, и к еще одной усадьбе в селе Репец, которая после реставрации, несомненно, тоже станет одной из самых заметных достопримечательностей области. Благодаря нашим дорожникам добираться во все эти места жителям и гостям теперь будет значительно комфортнее», — считает глава региона.

В рамках федеральной программы «Безопасность дорожного движения» Липецкая область идет с опережением плановых показателей. По сравнению с 2020 годом на дорогах погибло на 11,5% меньше пешеходов и автомобилистов, снизилось общее количество ДТП — на 22%. В 2021 году в области ещё увеличилось количество комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД.

«Как показала практика, камера — самый эффективный способ снизить число аварий в опасных местах, — считает Игорь Артамонов. — Сейчас мы завершаем монтаж 14 новых стационарных комплексов, а всего их — 127. Также благодаря национальному проекту областное управление ГИБДД в этом году получило 73 новых патрульных автомобиля, надеемся, это тоже поможет сделать дороги безопаснее».

В 2021 году Липецкая область получила награду от вице-премьера Марата Хуснуллина за достижение наилучших показателей в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Думаю, нам помог опыт. Липецкая область была в числе регионов, которые первыми начали реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году, и сразу показала хорошие результаты. Четырёхлетняя практика помогает соблюдать четкий порядок работы. В нашем регионе высокая плотность дорог, по этому показателю Липецкая область — третья в ЦФО. Дорожное агентство системно ведет мониторинг их состояния. Ежегодная диагностика с помощью собственных мобильных лабораторий помогает планировать работы по годам. Кроме того, управление дорог грамотно распределило обязанности в проектной группе и добилось высокой исполнительской дисциплины — оперативно выполняются задачи Минтранса, вносятся данные по объектам.

По мнению главы администрации, в регионе налажена работа с муниципалитетами, которые также демонстрируют высокую исполнительскую дисциплину благодаря заблаговременной подготовке данных по объектам. Жёсткий контроль сроков исполнения работ и поэтапная приемка объемов с проверкой качества дали хороший результат по кассовому исполнению.

План работ на 2022 год уже полностью сформирован.

«Впервые до окончания года полностью законтрактованы городские объекты нацпроекта будущего года, и более 90% региональных. Это значит, что в новом сезоне время начала работ будет зависеть только от погоды. Надеемся, это позволит нам в 2022 году отработать еще более эффективно», — отметил Артамонов.