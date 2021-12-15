Чебоксары, , 10:50 — REGNUM В Чувашии должностное лицо одной из компаний оштрафовано за неуплату штрафа за сговор на торгах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФАС.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь идёт об антиконкурентном соглашении, которое, как установило ведомство, привело к поддержанию цен на торгах по ремонту проезжей части улицы Комсомольская в Новочебоксарске. В УФАС выяснили, что два общества для участия в аукционе использовали «единую инфраструктуру». Одну из них, компанию «Элиста» (г. Чебоксары), антимонопольщики привлекли к административной ответственности в виде 775 100 рублей 64 копейки штрафа, а должностное лицо — в размере 20 тыс. рублей.

По данным ведомства, мировой судья в Чебоксарах назначил должностному лицу общества «Элиста» 40 тыс. рублей административного штрафа за неуплату в установленные сроки «штрафных» 20 тыс. рублей.

В антимонопольной службе уточняют, что данное наказание не освобождает от оплаты ранее наложенного штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2021 года в УФАС поступило десять жалоб в рамках закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами, из них одна признана обоснованной. В рамках закона о контрактной системе получено 78 жалоб, из них 28 признаны обоснованными.