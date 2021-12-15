Тбилиси, 15 декабря, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В правительстве Грузии ещё не завершились консультации о том, кто сменит на посту министра здравоохранения республики Екатерину Тикарадзе. Об этом она сообщила на встрече с журналистами.

Facebook.com/mohgovge Екатерина Тикарадзе

На вопрос о том, могут ли назначить на пост главы минздрава бывшего спикера парламента Арчила Талаквадзе, Тикарадзе назвала его «достойным кандидатом» на эту должность.

«Арчил Талаквадзе часто посещает разные мероприятия, связанные со здравоохранением, так как его бэкграунд связан именно со здравоохранением. У него ещё был некоторый опыт, когда он работал в пенитенциарной службе по направлению гепатита С», — сказала действующий глава минздрава.

Напомним, Тикарадзе объявила намерении уйти с поста министра здравоохранения 9 декабря, не назвав причину своего ухода. До конца года она продолжит занимать должность для того, чтобы не нарушалась работа министерства.