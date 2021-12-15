15 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова президента России о том, что Киев проводит политику по дискриминации русскоязычного населения.

Тимур Кондратьев, , 16:41 — REGNUM Телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которого российский лидер обратил внимание на проводимую Киевом политику дискриминации русскоязычного населения, вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 15 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Понад усе Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

«Главная задача при уничтожении народа как нации (этноса) — это уничтожение языка», — считает Дмитрий П.

Многие пользователи пришли к выводу, что Путин, заявляя такое Джонсону, прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что для британской стороны такая информация не является новой, но ему требуется обозначить, что такое просто недопустимо.

«Борис Джонсон в курсе ситуации, как и все остальные лидеры европейских стран. Они поэтому выражают «обеспокоенность» по поводу «передвижений российских войск у украинских границ», т. к. прекрасно знают о ситуации с притеснением русскоязычного населения на Украине, и в частности в Донбассе. Всё это делается по указке США. Всё это говорит о том, что они готовят какую-то жёсткую диверсию, чтобы Россия дала на это ответную реакцию. Как и США, Великобританию заботит больше ситуация на границах Украины, чем на её собственных, т.к. они борются против России», — указывает Ольга С.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в Росси). Украина

Некоторые комментаторы отмечают, что на Украине множество русскоговорящих и, на самом деле, в быту не так много притеснения.

«Забыли добавить, что против ДНР и ЛНР воюет минимум 70% процентов русскоговорящих украинских солдат. И что-то я не вижу дискриминации у себя в Запорожье, в Днепре, в Харькове. В Карпатах бываю раз в год и принципиально говорю на русском, но максимум, что я видел, — пара недовольных рож», — поделился Александр К.

Часть людей считает, что ситуация в быту — не показатель, когда в Донбассе русскоговорящих граждан убивают тысячами.

«Дискриминация русскоязычного населения — это, конечно, плохо, но это ничто по сравнению с тем, что украинские бандеровцы устроили настоящий геноцид в Донбассе! Этот факт стороной не обойти. Десятки тысяч жертв, и по большей части это мирное население Донецкой и Луганской Народных Республик!» — написал Николай П.

Ряд пользователей указывает на то, что украинская элита тщетно пытается слепить из Украины подобие национального государства.

«Киевская элита из кожи вон лезет, чтобы создать своё национальное государство. Но получается по итогу какая-то пародия на суверенитет: без своей настоящей истории, без своего настоящего языка, без своего по-настоящему единого народа», — отмечает Александр И.

Совместные учения Польши и США Mon.gov.pl

Отдельные комментаторы отмечают, что притеснение русскоязычного населения происходит не только на Украине, но и практически во всех окружающих Россию, странах.

«Дискриминация русскоязычного населения происходит по всему СНГ! Тут Украина, быть может, выступает лишь в качестве самого яркого русофоба. А процессы подобного характера протекают как в Средней Азии, так даже и в Белоруссии. Везде национальные элиты хотят обособиться от России, чтобы собирать сливки со своего населения», — поделилась своим мнением Марина М.

Напомним, 14 декабря на сайте Кремля появилась информация о том, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которого обратил внимание на проводимую Киевом политику дискриминации русскоязычного населения.