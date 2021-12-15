Лима, 15 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Председатель Совета министров Перу Мирта Васкес 14 декабря провела официальные встречи с послами США и Китая. Об этом сообщает перуанское новостное агентство Andida со ссылкой на официальный аккаунт Совета министров в твиттере.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

По словам Васкес, в ходе визита посол Китая Лян Ю выразил заинтересованность в укреплении долгосрочных и среднесрочных экономических отношений между странами. Председатель Совета заверила китайскую сторону в том, что правительство Перу прилагает все усилия для привлечения и поощрения инвестиций.

В этот же день Мирта Васкес встретилась с послом США в Перу Лизой Кенна. Стороны обсуждали перспективы двустороннего сотрудничества и оживления экономики, а также коснулись вопросов окружающей среды и борьбы с COVID-19.