Нижний Новгород, 15 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Нижегородской области с начала 2021 года зарегистрировано и ликвидировано 18 вспышек африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные областного комитета ветеринарии.

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В частности, случаи заболевания животных фиксировались в хозяйствах Вачского, Сергачского, Кстовского, Сосновского, Спасского, Пильнинского муниципальных районов, Лысковского и Богородского муниципальных округов, городских округов Воротынский и Навашинский, а также в Нижнем Новгороде. Госветслужба провела все необходимые мероприятия для предотвращения распространения инфекции, в настоящее время все ограничения сняты.

«К сожалению, нередки ситуации, когда вспышки АЧС происходят из-за того, что владельцы свиней пренебрегают правилами безопасности при содержании животных… Поголовье должно быть представлено в обязательном порядке специалистам государственной ветеринарной службы для осмотра, вакцинации и обработок», — отметил председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов.

Владельцев животных призывают немедленно обратиться в ветеринарную службу в случае появления признаков заболевания у свиней или при внезапной гибели. «Категорически запрещается выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог», — напомнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минсельхоза России, по состоянию на начало октября текущего года в целом по стране количество вспышек АЧС снизилось по сравнению с предыдущим годом, однако риски распространения инфекции сохраняются. Для предприятий, пострадавших от африканской чумы свиней начиная с 2020 года доступна пролонгация льготных инвесткредитов. Также с помощью целевой программы продолжается поставка в регионы средств диагностики АЧС. Кроме того, регулярно актуализируются ветеринарные правила и план действий по этому заболеванию.