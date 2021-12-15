Лондон, , 10:47 — REGNUM В ходе открытия торгов на бирже цена на газ в Европе опустилась ниже отметки $1500 за тысячу кубометров. Это 15 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ D Coetzee

Согласно этим данным, стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:02 мск составляла $1481 за тысячу кубометров.

При этом накануне биржевые торги в Европе закрылись на цене газа в $1522 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская госкорпорация «Газпром» существенно увеличила поставки природного газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай по сравнению с ранее утвержденным графиком.