Москва, , 10:46 — REGNUM Правительство РФ утвердило постановление, обеспечивающее работу зонтичного механизма госпоручительств по выдаваемым предприятиям и организациям кредитам. Об этом 15 декабря сообщает сайт правительства России.

В Калужской области обсудили финансовую доступность для МСП Пресс-служба правительства Калужской области

Инструмент подойдёт предприятиям, не обладающим достаточным залогом. Для облегчения доступа к кредитным ресурсам Корпорация МСП предоставит банкам поручительства, взяв на себя часть рисков. Новый механизм в пилотном режиме действует с сентября, постановление закрепляет его и открывает для максимального числа компаний. При этом особенностью является предоставление поручительств по принципу «одного окна» вместе с кредитом.

В правительстве также подвели итоги «пилота» — за примерно три месяца под поручительство Корпорации МСП выдано более 1,5 тыс. кредитов на сумму 12,7 млрд рублей. Каждый четвёртый кредит выдан предпринимателям из числа пострадавших отраслей. Средняя ставка составляет 10% — минимум на 1,5% ниже, чем была бы без гарантий.