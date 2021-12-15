Ханты-Мансийск, , 10:45 — REGNUM В Югре за сутки на 15 декабря обнаружено 200 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 202.

Лидером по числу заражений в регионе является Нижневартовск — 48 случаев за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 15 декабря подтвердили 92 919 случаев заражения коронавирусом, вылечились 86 123 человек.

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