Элиста, , 10:44 — REGNUM Жуткая авария на трассе Астрахань — Ставрополь утром 15 декабря унесла жизни семи человек, в том числе ребёнка. В пресс-службе республиканского управления МВД России ИА REGNUM предоставлены кадры с места страшного ДТП.

Последствия ДТП в Калмыкии 08.мвд.рф

Напомним, предварительно установлено, автомобили Toyota Vitz и Hyundai Solaris столкнулись на 272-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь. В результате погибли семь человек — шестеро взрослых и ребёнок. Ещё три человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

На месте происшествия продолжают работать спасатели, медики, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Рассматриваются все версии случившегося.

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