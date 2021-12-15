Элиста, 15 декабря, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Жуткая авария на трассе Астрахань — Ставрополь утром 15 декабря унесла жизни семи человек, в том числе ребёнка. В пресс-службе республиканского управления МВД России ИА REGNUM предоставлены кадры с места страшного ДТП.

08.мвд.рф Последствия ДТП в Калмыкии

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Напомним, предварительно установлено, автомобили Toyota Vitz и Hyundai Solaris столкнулись на 272-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь. В результате погибли семь человек — шестеро взрослых и ребёнок. Ещё три человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

На месте происшествия продолжают работать спасатели, медики, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Рассматриваются все версии случившегося.