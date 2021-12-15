Москва, , 10:43 — REGNUM В ближайшее десятилетие едва ли стоит ждать серьезного снижения производства нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал прогнозы министерства энергетики Саудовской Аравии, эксперты которого опасаются, что из-за падения инвестиций в ископаемое топливо производство нефти в мире может упасть на 30%.

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«Энергетический кризис уже показал, что к переходу на альтернативные источники энергии мир пока не готов, — сказал Каленов. — В дело вмешиваются как природные, так и экономические факторы. Даже несмотря на пандемию и появление новых штаммов, экономика многих государств постепенно восстанавливается, объемы производства растут. А значит, растет и спрос на нефть. Цены на «черное золото» держатся на достаточно высоком уровне, а значит, нефтяной рынок представляется весьма привлекательным для инвесторов».

Все это, как полагает Каленов, позволяет сделать вывод о том, что в ближайшее десятилетие вряд ли стоит ожидать серьезного снижения производства нефти.

«Скорее, тенденции будут противоположными», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Саудовской Аравии опасаются того, что мировая нефтяная отрасль приближается к тому моменту, когда недостаток инвестиций может оказаться причиной глобального энергетического кризиса.

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