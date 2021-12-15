Вашингтон, 15 декабря, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Более 800 тыс. человек с выявленным коронавирусом нового типа скончались в США за период пандемии. Таковы данные университета Джонса Хопкинса по состоянию на 15 декабря.

(сс) joey zanotti Очередь в магазин в США в период пандемии

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По данным университета, всего в стране зафиксировано 50 233 346 случаев заражения, за последние 28 дней — 2 920 232 случаев.

Смертельных случаев — 800 343, из них 33 725 смертей произошли за 28 дней. Выздоровлений — 484 298 938 и 39 859 618 случаев соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) количество случаев инфицирования коронавирусом в мире снизилось на 5%, количество летальных исходов от COVID-19 — на 10% за неделю.

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