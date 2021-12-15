Ташкент, , 10:41 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на высказался о недавнем взрыве в городе Денау Сурхандарьинской области Узбекистана, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

По словам президента, это «печальное происшествие в Денау должно открыть всем глаза».

«Каждый хоким, прокурор, руководители управлений внутренних дел, Национальной гвардии, по чрезвычайным ситуациям, строительству, промышленной безопасности должны установить в своих регионах строгий контроль над обеспечением пожарной безопасности, соблюдением технических стандартов, недопущением беспорядочного строительства и ведением учёта подземных коммуникаций», сказал Мирзиёев, слова которого приводит Газета.уз.

При этом президент подчеркнул, что «сейчас не тот Узбекистан, чтобы скрывать, объясните людям всё по телевизору, скажите, что в Денау произошло такое происшествие».

«Отныне хоким (губернатор) каждой области возьмёт под свою ответственность недопущение таких случаев. Теперь такие инциденты не должны повториться, впереди зима, нужна осторожность», подчеркнул Мирзиёев.

Напомним, что в результате взрыва на прошлой неделле, в Денау 9 человек пострадало, двое погибли, всего взрывом повреждено 65 зданий.