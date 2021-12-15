Москва, , 10:40 — REGNUM Постановление, предназначенное для обеспечения работы нового инструмента поддержки малого и среднего бизнеса — т.н. «зонтичного» механизма государственных поручительств по выдаваемым предприятиям и организациям кредитам, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе российского правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Речь идет о «зонтичном» механизме, который действует с сентября. В рамках программы Корпорация МСП выдает поручительства по кредитам банкам, беря на себя часть рисков предпринимателей, у которых нет средств для внесения залога. За три месяца было выдано более 1,5 тыс. кредитов на сумму 12,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что теперь этот механизм будет закреплен, что позволит сделать процесс получения кредитов для бизнеса еще проще и быстрее, так как после этого поручительство «будет выдаваться мгновенно, вместе с кредитом» и бизнесменам не нужно будет ждать одобрения корпорации.

Кроме того, отмечается, что полученные таким образом денежные средства можно будет тратить на инвестиции, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса и рефинансирование кредита.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на повышение зарплаты бюджетников.