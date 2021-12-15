Донецк, 15 декабря, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Донбассе после двухдневного затишья, в нарушение Минских соглашений вновь начались атаки украинских боевиков. Как сообщает сегодня, 15 декабря, телегам-канал «Донбасс решает», ранним утром артиллерия вооруженных сил Украины открыла огонь по пригороду Донецка Старомихайловке, выпустив по ней четыре мины калибра 82 мм и шесть гранат из станкового гранатомета.

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Кроме того, ранее украинская армия выдала 29 гранат по селу Байрак на окраине Горловки.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанных 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованных с главами стран — участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. На практике же происходит совершенно противоположное: Украина наращивает военную технику на подступах к Донбассу.

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