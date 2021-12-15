Кемерово, 15 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В рамках банкротного дела ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» арбитраж Кемеровской области назначил экспертизу. К концу декабря 2021 года эксперты должны ответить на вопрос, имеются ли у компании «признаки преднамеренного и фиктивного банкротства». Он поставлен в свете попытки привлечь к субсидиарной ответственности контролировавших угледобытчика лиц, передаёт ИА REGNUM.

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Проведение экспертизы поручено Татьяне Алябьевой из ООО «Кузбасский институт судебных экспертиз». Мероприятие продлится 20 дней. Его стоимость — 268 240 рублей.

До завершения экспертизы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности приостановлено.

Напомним, «Карагайлинское» было признано банкротом в сентябре 2020 года. В отношении него ввели конкурсное производство. Следующее заседание с отчётом управляющего намечено на 18 января 2022 года.

ООО было учреждено в 2004 году. На начало 2021 года на предприятии трудились около 760 человек. Владельцы актива — ООО «Технология добычи» с 98,9% доли и Павел Савкин, которому полностью принадлежит и компания «Технология добычи».

Выручка шахтоуправления за 2020 год составила 841,4 млн рублей против 1 млрд рублей годом ранее. При этом чистый убыток за эти годы составил 2,4 и 2,9 млрд рублей соответственно.

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