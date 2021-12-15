Хабаровск, , 10:37 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки выявлено 489 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 44 человека, в семи случаях COVID-19 был основной причиной смерти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Для лечения больных COVID-19 развернуто 2767 коек, свободны — 389. На лечении находится 65 тяжелых пациентов, в госпиталях на ИВЛ — 92 человека.

Привились от коронавируса первым компонентом 533 435 жителей края, полностью завершили вакцинацию 475 346 человек, ревакцинировано 57 809 человек.

Привито 135 341 жителей края старше 60 лет, это 52% от необходимых показателей.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 117 296 носителей коронавируса, 103 197 пациента выздоровели, скончались 1142 человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение — всем жителям, кому больше 60 лет выплачивать материальное вознаграждение за вакцинацию от COVID-19.