Тбилиси, 15 декабря, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 50 585 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3278 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 15 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 898 079 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 844 875 победили инфекцию, в том числе 3890 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 12 879 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 53 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5887 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1144.

Днём ранее в Грузии в ходе 53 255 исследований выявили 3988 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3722 человек, скончались 49 пациентов с COVID-19.