Омск, , 10:37 — REGNUM Олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина и параолимпийский чемпион Александр Кузюков стали почётными гражданами города Омска. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Виталина Бацарашкина Shooting-russia.ru

15 декабря в Омске прошло очередное заседание горсовета. Одним из пунктов повестки было предложение о присвоении двум спортсменам звания «Почётный гражданин Омска».

Соответствующее ходатайство областного минспорта, регионального центра спортивной подготовки, Центра лыжного спорта и других учреждений ранее уже рассмотрели и одобрили на заседаниях специальной городской комиссии и комитета горсовета по социальным вопросам.

Депутаты предложение о присвоении почётного звания поддержали.

Напомним, Виталина Бацарашкина — заслуженный мастер спорта России. Двукратная олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического и малокалиберного пистолета, чемпионка мира в смешанных командных соревнованиях.

Александр Кузюков — заслуженный мастер спорта России. Он является двукратным параолимпийским чемпионом по фехтованию, трёхкратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы, 23-кратным чемпионом России.

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