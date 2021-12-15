Соль-Илецк, Оренбургская область, 15 декабря, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершилось расследование уголовного дела о смертельном алкогольном отравлении двух человек. Материалы переданы в суд. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Oren.sledcom.ru Суррогатный алкоголь

В перевозке в целях сбыта, сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух человек, обвиняют 55-летнего жителя Переволоцкого района. По данным следствия, 31 июля 2021 года мужчина купил десять пятилитровых канистр спиртосодержащей продукции в Рязанской области. Алкоголь он доставил в Оренбуржье, а в августе продал четыре канистры жителю Соль-Илецка.

Вечером 4 сентября компания горожан в кафе Соль-Илецка употребила алкоголь. После этого два человека скончались, один был доставлен в больницу с отравлением легкой степени. Согласно заключению экспертизы, в алкоголе содержалась повышенная доза метанола.