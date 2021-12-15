Бухарест, , 10:36 — REGNUM Новый министр исследований, инноваций и цифровизации Румынии Флорин-Клаудиу Роман обвинен в подлоге своей магистерской диссертации, которую он защитил в бухарестском Университете Титу Майореску в 2011-м году. Об этом 15 декабря сообщает Румынское телевидение.

Согласно официальной информации, Ф.-К. Роман подозревается в том, что для своей дипломной работы он использовал и труды ряда современных румынских ученых, и даже студенческие рефераты. Сам министр обвинений в свой адрес не признает, заявляя, что «лишь использовал в работе расширенные цитаты из общедоступных источников».

Ранее премьер-министр Румынии Николае Чукэ потребовал от Романа «детальных объяснений в связи с инцидентом». «Если обвинения подтвердятся, он должен подать в отставку, и это будет благородным жестом», — сказал глава румынского Кабмина.